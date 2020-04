Polícia prende homem suspeito de triplo homicídio em Cametá, no Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

De acordo com a polícia, o suspeito, conhecido como Palhaço, teria cometido o crime nesta segunda-feira (13) e se escondido na zona rural do município. Após diligências uma equipe policial da Superintendência Regional do Baixo Tocantins, conseguiu localizar o Palhaço e prendê-lo na zona rural de Cametá.

You May Also Like