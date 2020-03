Polícia prende homens suspeitos de invadir casa e roubar R$50 mil em joias em Ananindeua

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Após o crime, a Polícia iniciou investigações para identificar os autores do assalto. Dois suspeitos, um com mandado de prisão em aberto, foram localizados e presos enquanto tentavam fugir em um carro.

Dois homens suspeitos de invadir uma residência e fazer moradores reféns em Ananindeua, região metropolitana de Belém, foram presos em flagrante na última quarta-feira (25). De acordo com a Polícia, outros dois suspeitos de envolvimento no crime já foram identificados, mas permanecem foragidos.

