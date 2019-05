Polícia prende idoso por estupro de vulnerável

(Foto:Reprodução/Ascom Polícia Civil)-O acusado atraía adolescentes sob pretexto de jogar videogame

A Polícia Civil cumpriu na manhã desta sexta-feira (03) um mandado de prisão preventiva contra Emanuel de Jesus Albuquerque, de 75 anos, acusado de abusar sexualmente de crianças e adolescentes após atraí-los de uma praça em Marituba, Região Metropolitana de Belém (RMB), para a sua casa, localizada no mesmo perímetro, sob o pretexto de jogar videogame, dar bombons e/ou dinheiro.

Como aponta a investigação, ao chegarem na casa do acusado, as crianças eram abusadas sexualmente. Uma vítima de oito anos foi identificada e, com base em seu depoimento, foi decretada a prisão preventiva de Emanuel, que foi apresentado na manhã de hoje na Divisão de Atendimento a Adolescentes (Data) de Ananindeua. Apesar de apenas uma vítima ter sido identificada até o momento, a polícia afirma que informações contundentes indicam que mais crianças e adolescentes foram abusadas pelo acusado.

Emanuel não resistiu à prisão e, inicialmente, negou as acusações, mas, posteriormente, contou detalhes que coincidiram com a fala da vítima. No depoimento, ele admitiu que tinha o costume de oferecer bombons para as crianças, que é aposentado e que mora sozinho.

Após ser apresentado na Data, o acusado foi encaminhado para o Centro de Perícias Científicas Renato Chaves para exame pericial e, posteriormente, ao presídio. O crime de estupro de vulnerável a qual Emanuel irá responder tem pena mínima de oito anos.

Fonte:Redação Integrada

