Polícia prende integrantes de quadrilha suspeita de sequestro, assalto e mortes em Santarém

Quatro pessoas foram presas na noite desta quinta-feira (18), suspeita de serem integrantes de uma quadrilha responsáveis por vários crimes em Santarém — Foto: Samela Bonfim/TV Tapajós

A quadrilha é suspeita de realizar o sequestro de Wildenberg Barroso, que foi encontrado nesta quinta-feira (18), e na morte do taxista e passageiro, que foram encontrados na segunda (15).

Operação das polícias Civil e Militar prendeu no início da noite desta quinta-feira (18), na grande área do Santarenzinho, em Santarém, oeste do Pará, quatro indivíduos que seriam integrantes de uma quadrilha suspeita por assaltar e torturar Wildenberg Barroso, na quarta-feira (17).

Berg que é velho conhecido da polícia por acusações de estelionato, foi levado para uma casa no bairro da Floresta, amarrado e amordaçado. Depois foi colocado em um carro de onde conseguiu escapar pulando do veículo em movimento que em frente à Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminfra).

Após ter passado por atendimento médico, Berg foi conduzido à Seccional de Polícia Civil, onde revelou o endereço para onde tinha sido levado. No endereço indicado, a polícia encontrou drogas, equipamentos eletrônicos e cerca de R$ 15 mil em notas falsas se R$ 50.

A polícia está investigando se a quadrilha tem envolvimento nas mortes do taxista Erinaldo Fernando de Sousa e do passageiro Paulo Correa, o “Paulão”, que foram encontrados na segunda-feira (15), enterrados em um terreno entre os bairros Maicá e Jaderlândia.

Um dos presos é Gabriel Batista Santos, dono da residência onde Wildenberg foi mantido em cárcere e torturado, no bairro Floresta, na quarta (17). A suspeita é que Grabriel era sócio de Lucas Monteiro, de 21 anos, que foi encontrado morto em Placas, no dia 03 de outubro. Foram apreendidos dinheiro, revólver e drogas com os suspeitos.

A quadrilha também é suspeita realizar outros crimes ao longo da semana. A polícia continua as investigações na tentativa de encontrar outros envolvidos nos crimes. Os suspeitos estão na Seccional de Polícia Civil de Santarém.

Fonte:G1 Santarém

