Polícia prende investigado por envolvimento em homicídio e assaltos em Capanema

Deivid Barata da Silva, conhecido pelo apelido de Pinguim, foi preso pela Divisão de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR), da Polícia Civil, acusado de participar de uma associação criminosa especializada em roubos a estabelecimentos comerciais na região de Capanema, no nordeste do Pará. Pinguim foi preso após trabalho investigativo de policiais civis que descobriram que ele estaria diretamente envolvidos nos crimes de roubos praticados em estabelecimentos comerciais na localidade.

Segundo o delegado Yuri Vilanova, da DRFR, Deivid está com mandado de prisão preventiva expedido pelo Justiça do Pará em decorrência de inquéritos policiais instaurados para apurar dois assaltos cometidos pelo grupo criminoso no município. Um dos assaltos teve como alvo uma casa lotérica. O outro foi contra um posto de combustível. Pinguim é apontado ainda em investigações por envolvimento em homicídios com características de execução.

Durante a operação para cumprimento da ordem de prisão, a equipe policial localizou o suspeito, que já está recolhido à disposição da Justiça.

