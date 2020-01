Polícia prende ‘Jegue’ por cometer série de crimes em Parauapebas

Uma ação conjunta das Polícias Civil e Militar, realizada na terça-feira (7), prendeu em flagrante Jefferson Martins Bessa, conhecido como “Jegue”. Contra o acusado haviam dois mandados de prisão, um deles em aberto pelo crime de homicídio cometido no ano de 2011. A prisão ocorreu no bairro Primavera, no município Parauapebas, sudeste paraense. “Jegue” é suspeito de ser membro de uma facção criminosa.

Em depoimento, Jefferson confessou a autoria de ao menos seis crimes de homicídios, consumados e tentados, entre os dias 2 e 5 de janeiro de 2020, ocorridos no município de Parauapebas. Ao ser interrogado, o acusado confessou a autoria do homicídio contra Romário Correa Balieiro, além das tentativas de homicídio contra a vida de Frank Rafael Santos Vaz e C. S. V., crimes ocorridos no último dia 2 de janeiro.

O suspeito confirmou ainda a autoria do duplo homicídio de Tarcísio Barros Queiroz e Reginaldo Silva Vieira, de apelido “Márcio”, ocorrido no dia 4 de janeiro de 2020; e a prática das tentativas de homicídio contra Jhonny de Lima Cândido e Denilson da Cruz Sousa, no bairro Cidade Jardim, ocasião em que afirmou a coautoria de Tiago Gomes Costa do Nascimento, conhecido como “Catatau”, que foi preso em flagrante.

Autor: Agência Pará

quarta-feira, 08/01/2020, 11:30 – Atualizado em 08/01/2020, 11:30 –

