Polícia prende jovem em flagrante por roubo de carro a mão armada

Um jovem de 24anos foi preso em flagrante por roubo de carro em Novo Progresso na tarde desta sexta-feira, 12 de maio.

De acordo com informações da Polícia Militar, o suspeito estava armado com faca , quando pilotando uma motocicleta fez sinal para motorista que o pneu do veiculo estava furado, no momento que a motorista parou o carro ele abordou a vítima na estrada que da acesso a comunidade Celeste (vicinal celeste) e furtou o veiculo. Acionada logo em seguida, a corporação no comando do Cabo Maduro, Motorista Sargento Rego e soldado Eduardo, iniciou patrulhamento pela cidade.

O ladrão rapidamente foi localizado pelos policiais. A equipe prendeu o jovem identificado como “Mauricio

Perao” de 24 anos onde verificou que ele é morador de Novo Progresso.

Mauricio recebeu voz de prisão em flagrante. Ele apresentou a faca utilizada e devolveu o veiculo.

O assaltante, o veiculo, a moto usada no crime e a arma foram apresentadas pela Polícia Militar ao plantão da Polícia Civil, onde a autoridade policial ratificou o flagrante.

Da Redação Jornal Folha do Progresso

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

