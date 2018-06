Polícia prende jovem suspeito de alugar armas via WhatsApp em Cuiabá

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Segundo a PM, o rapaz divulgava fotos dele mesmo segurando armas de diferentes modelos em um grupo do WhatsApp, afirmando que estaria alugando as armas em Cuiabá e Várzea Grande, região metropolitana da capital.

O G1 não localizou a defesa do jovem, que relatou à polícia que as armas divulgadas por ele eram de airsoft (armas de pressão que atiram projetéis plásticos não letais) e podiam ser encontradas na residência onde foi preso.

Um rapaz de 19 anos foi preso pela Polícia Militar suspeito de promover o aluguel de armas de fogo via WhatsApp em Cuiabá. A prisão ocorreu nessa sexta-feira (8), no Bairro Vista Alegre, na capital.

Rapaz de 19 anos chegou a tentar fugir da polícia no momento da abordagem. Com ele, policiais apreenderam dois simulacros de armas de fogo.

