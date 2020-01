Policia prende ladrão de carro e foragido da cadeia após gasolina de carro acabar em fuga

O foragido da cadeia que assaltou a loja “Exclusiva” na manhã desta sexta-feira (24),acabou de ser preso pela Policia Militar.(Foto:WhaatsApp)-

Conforme a informação o ladrão “Alexandre Gomes Soares” que fugiu da cadeia e voltou a cometer assalto roubando um veiculo Corola de cliente da loja Exclusiva, na manha desta sexta-feira (24), foi preso por volta das 12h30mn , quando estava em fuga sentido Novo Progresso /Moraes Almeida.

O combustível acabou, Alexandre foi até uma fazenda tentar comprar, momento que a policia – estava em seu encalço – chegou e deu voz de prisão para Alexandre, ainda tentou fuga para dentro da Mata em perseguição a Policia cercou o bandido e prendeu e recuperou o veiculo.

Alexandre Gomes Soares, foi conduzido para delegacia de Policia Civil de Moraes Almeida, e aguarda transferência para o presido de Itaituba, onde ficará a disposição da justiça.

Alexandre vinha cometendo atos de terrorismo em assalto no comercio da cidade.O Suspeito era foragido da cadeia, com diversas passagens pela policia

