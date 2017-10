Polícia prende ladrão-ninja que invadiu 250 casas e descobre que é avô de 74 anos

A polícia descreveu o ladrão como uma pessoa com grande habilidade física, que inclusive corria sem qualquer esforço por cima dos muros para evitar as ruas.

“Ele colocava uma roupa preta, como a de um ninja”, disse uma autoridade da cidade japonesa de Osaka, no oeste do país.

Eles estavam procurando pelo bandido havia oito anos. E quando o pegaram, se surpreenderam. A polícia japonesa prendeu o “ladrão-ninja” mais procurado de Osaka, um mago do roubo escondido atrás de uma máscara de guerreiro que supostamente invadiu mais de 250 casas e lojas e embolsou US$ 260 mil (R$ 851 mil).

