Polícia prende líderes de carreata contra isolamento após organizarem novo ato

(Foto:Pedro Guerreiro / Ag. Para) – Eles voltaram a cometer o crime mesmo após assinarem TCO no sábado (28)

A Polícia Civil prendeu na última segunda-feira (30) a dupla acusada de organizar uma carreata contra o isolamento social recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e Governo do Estado como forma de medida de prevenção contra o coronavírus. A dupla já havia sido autuada no sábado (28) e liberada após assinarem um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) se comprometendo a não praticar novamente a ação.

Os presos, Francisco de Assis Costa e Ivan Thiago Serra Durante, irão responder aos crimes previstos nos artigos 268 e 330 do Código Penal Brasileiro, respectivamente Infração de Medida Sanitária Preventiva e Desobediência.

A dupla foi presa em flagrante no bairro de Nazaré, em Belém foi apresentada pelos policiais do Núcleo de Inteligência Policial (NIP) na Seccional do Comércio. Cada um pagou uma fiança no valor de dois salários mínimos e foram postos em liberdade, mas responderão criminalmente.

“Os mesmos voltaram a praticar os crimes, além do delito tipificado no artigo 286 – Incitar Publicamente a Prática de Crime. Fato este devidamente comprovado por meio de relatório de missão e filmagens apresentadas pela equipe. Nestas condições, verificamos que as medidas adotadas anteriormente não foram suficientes para refrear as condutas delitivas dos mesmos, uma vez que vieram a reiterar seus crimes. Não surtindo os efeitos esperados, optou-se em desfavor dos mesmos pela confecção do auto de prisão em flagrante, tendo em vista a necessidade de ampliar as investigações referentes à conduta dos mesmos, o que não seria possível por meio de TCO”, explicou o delegado Valter Resende.

Por:Redação Integrada

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...