Polícia prende mais de 130 pessoas acusadas de roubos e furtos no Pará

(Foto:Reprodução)-Prisões foram efetuadas durante operação Matapi

Mais de 130 pessoas foram presas nesta quarta-feira (17) em todo Pará acusadas de roubos, furtos e latrocínios. Além das prisões, seis adolescentes foram apreendidos. As prisões e apreensões ocorreram durante a operação Matapi, deflagrada pela Polícia Civil desde às 5h da manhã para combater os crimes contra o patrimônio (roubos, furtos e latrocínio) no Estado. A operação está sendo realizada em aproximadamente 70 municípios paraenses, com a participação de 471 policiais e 130 viaturas de polícia. Foram expedidos mais de 100 mandados de prisão contra suspeitos de envolvimentos nos crimes abarcados pela operação em Belém, Região Metropolitana e cidades do interior.

Até o começo da tarde, cerca de 130 pessoas já haviam sido presas na ação policial em várias localidades do Pará. Outros seis adolescentes envolvidos em situações de violência, associadas a furtos, roubos e latrocínio também foram detidos e encaminhados à Divisão De Atendimento ao Adolescente (Data).

O nome da operação é uma referência ao nome de um tipo de armadilha feita à base de tala de miriti usada na pesca do camarão no Pará.

Por:Redação Integrada

