“Policia prende materiais de construção da prefeitura de Altamira na casa de vereador do MDB em Castelo de Sonhos”

Nota do Vereador publicada no Facebook

Conforme divulgou o Delegado de Polícia Civil Francimar Luiz de Oliveira , após denuncia constatou que o material de construção estava de fato sendo descarregado na casa de Roni Heck. Ao solicitar as notas fiscais ao motorista, o delegado verificou que o material de construção foi comprado em uma loja que fica na sede de Altamira, e que o destino de entrega não era a residência do vereador, o que caracteriza desvio de material público.

Fotos: Redes Sociais – Polícia Civil e Policia Militar apreenderam na tarde deste sábado (11), materiais de construção da Secretaria de Educação do municipio de Altamira na casa de vereador do MDB “Roni Heck” no distrito de Castelo de Sonhos.

