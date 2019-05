Polícia prende no MT homem suspeito de ser pistoleiro no Maranhão

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Ele foi preso na cidade de Nova Canaã do Norte, em Mato Grosso, após trabalho conjunto entre a Polícias Civil de Nova Canaã e de Barra do Corda.

A Polícia Civil prendeu nesta terça-feira (7), Carlos Sérgio Carvalho de Sousa, conhecido como ‘Neném do Izo’, considerado pela polícia como um pistoleiro foragido desde 2017 da cidade de Barra do Corda, a 462 km de São Luís.

Carlos Sérgio Carvalho de Sousa, conhecido como ‘Neném do Izo’, estava foragido e foi preso em Nova Canaã do Norte. Carlos Sérgio Carvalho de Sousa estava foragido desde 2017 da Justiça do Maranhão e foi preso em Mato Grosso — Foto: Divulgação/Polícia Civil

