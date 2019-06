Polícia prende, no Rio de Janeiro, suspeito de matar policiais no Pará

Thiago estava foragido do Complexo de Americano desde 2017 (Foto:Reprodução)

Foi preso na última terça-feira (11), no Rio de Janeiro, Thiago Cardoso Martins, conhecido como “Thiaguinho”. De acordo com a Polícia Civil, ele responde pela morte de um ex policial militar (PM) no Pará, em 2017, e é suspeito pelas mortes de outros PMs.

Thiago foi preso na última terça-feira (11) no Rio de Janeiro Thiago foi preso na última terça-feira (11) no Rio de Janeiro (Reprodução)

A Polícia Civil também informou que, à época, Thiago fugiu do Centro de Recuperação Penitenciário do Pará 1 (CRPP1), no Complexo de Americano.

Ainda não há previsão para a transferência do preso para o Estado e informações sobre as circunstâncias nas quais ele foi preso no Rio de Janeiro.

