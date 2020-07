Polícia prende padrasto suspeito de estuprar enteado de 5 anos em Uruará

(Crédito:Foto Reprodução/Zé Dudu ) – A Polícia Civil, em Uruará, sudoeste paraense, prendeu um homem acusado de estupro de vulnerável, identificado apenas pelo apelido de “Mazinho”, 45 anos, padrasto da vítima de 5 anos de idade. Exames periciais são conduzidos pelo IML de Altamira.

O delegado da cidade, Rafael Impilizieri da Silveira, explicou que a investigação policial teve início a partir de denúncia de familiares, que perceberam comportamento anormal da criança.

De acordo com os fatos apurados no inquérito policial, o crime ocorreu no início deste ano. A Polícia Civil não informou o nome do suspeito, que morava com a mãe da vítima, na zona rural do município, na região conhecida como Travessão Km 165 sul. Os detalhes do inquérito também não foram divulgados, para preservar a criança.

A prisão de Mazinho ocorreu na tarde de sexta, após autorização da Justiça, que decretou a prisão preventiva do suspeito. A PC levantou informações sobre o paradeiro de “Mazinho” e uma equipe de plantão diligenciou para cumprir o mandado. Segundo a equipe policial, o suspeito não esboçou reação ao ser preso na residência onde mora com a mulher.

