Polícia prende ‘princesinhas do crime’ e sua turma que roubavam motocicletas

(Foto:| Polícia Militar Pará/Divulgação) – Questionado pelos militares, suspeito indicou onde estariam as motocicletas roubadas.

Quadrilha foi desarticulada após denúncia anônima.

Uma quadrilha foi presa em flagrante pela Polícia Militar, acusada de envolvimento com furtos e roubos de motocicletas, em Marabá, no sudeste paraense. Durante a ação, cinco pessoas foram presas e 11 motos apreendidas, na noite da última quarta-feira (16).

A polícia chegou até um quitenete que estaria sendo usado para esconder as motos roubadas pelo Disque Denúncia. Ao chegar no local, policiais se depararam com três motos estacionadas na frente, duas delas com registro de roubo ou furto.

Os suspeitos presos foram identificados como Pedro Lucas da Luz Brito, Nadson Carvalho dos Santos, Adriana de Sá da Silva, Andreina Dias Souza e Lilia Rosa Couto Pinto (proprietária da casa). Durante revista, foram encontradas porção de crack e uma balança de precisão.

Onze motocicletas roubadas foram apreendidas.

