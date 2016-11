Polícia prende quadrilha envolvida em roubos de gados.

Uma quadrilha envolvida em roubos de gados no Estado foi presa na manhã deste domingo (20) no município de Soure, no Marajó, e na cidade de Macapá, no Amapá. Seis envolvidos chegaram na capital paraense no início da tarde de hoje e foram conduzidos para a Central de Triagem de São Brás. Dois homens estão presos na delegacia de Soure. Todos os presos estão com mandados de prisões temporárias expedidos pela justiça paraense.

Segundo informações repassadas pela Polícia Civil, os homens estão envolvidos no assalto a uma fazenda na região do Marajó em abril deste ano, onde teriam roubados vários animais. Os homens furtavam os bois na madrugada e as cabeças de gado eram transportadas em balsas para Macapá, onde eram comercializados com marchantes (funcionários de açougues).

PorORM

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...