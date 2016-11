Polícia prende quadrilha que assaltou banco em Mocajuba.

Homens estavam escondidos na zona rural de Tailândia. Assalto foi realizado no dia 2 de novembro

Em uma operação realizada neste domingo (6), a Polícia Civil, em parceria com a Polícia Militar, prendeu uma quadrilha envolvida no assalto a uma agência bancária no município de Mocajuba, nordeste paraense, ocorrido no dia 2 de novembro. Os quatro homens estavam escondidos em uma residência localizada na Vila Macarrão, na zona rural de Tailândia. No local foram apreendidas várias armas e munições que podem ter sido utilizadas no crime. Todos os envolvidos serão apresentados pela polícia no início da tarde de hoje, em, Belém.

O caso

O assalto a agência bancária de Mocajuba foi no dia 2 de novembro. Na ação, cerca de 10 homens chegaram em dois veículos atirando e invadiram o banco. Após invadir o local, os criminosos levaram diversas pessoas reféns para a frente do estabelecimento bancário, enquanto parte do grupo saqueou valores em dinheiro. Na fuga, três funcionários do banco foram levados reféns e liberados sem ferimentos. Os reféns eram o gerente e dois vigilantes do banco. Homens da Polícia Militar chegaram a trocar tiros com os assaltantes, que fugiram em direção à cidade de Breu Branco. O banco não divulgou o valor roubado.

