Polícia prende quadrilha que pretendia praticar crime do ‘sapatinho’ bancário no Pará

Suspeitos foram presos na madrugada desta segunda, 3, em Marabá. Eles estavam com armas, celulares, seringas e lacres que seriam usados na ação criminosa.

A Polícia Civil prendeu na madrugada desta segunda-feira (3) em Marabá, no sudeste do Pará, quatro pessoas suspeitas de integrar uma associação criminosa que pretendia praticar um assalto a banco. Os presos, três homens e uma mulher, foram abordados no momento em que trafegavam em um carro branco, em frente ao Terminal Rodoviário no bairro Nova Marabá.

A prisão foi realizada por policiais civis da Seccional e da Superintendência do Sudeste Paraense. Uma informação recebida pela polícia na noite de domingo (2), levou os agentes a montar uma operação.

“Acompanhamos [os suspeitos] desde as 21h e conseguimos prendê-los por volta de 3h da manhã”, explica a delegada Simone Felinto, da Seccional de Marabá.

De acordo com o titular da Superintendência, delegado Marcelo Dias, os presos estavam em atos preparatórios para o cometimento do crime de extorsão mediante sequestro, modalidade conhecida como “sapatinho”. O alvo seria o funcionário de um banco da região, que teria a família feita refém para ser obrigado a abrir o cofre da agência bancária.

Durante revista ao carro em que os presos estavam os policiais apreenderam armamento, telefones celulares, luvas, seringas e lacres que seriam usados na ação criminosa. Eles foram conduzidos para a Seccional de Marabá e foram autuados pelos crimes de associação criminosa e porte ilegal de arma de fogo.

