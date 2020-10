Polícia prende quadrilha suspeita de roubar caminhão dos Correios na Alça Viária, nordeste do Pará

Esconderijo da quadrilha, encontrado pela PM — Foto: Ascom/ PM

De acordo com a Polícia Militar, os materiais que estavam sendo transportados no veículo foram recuperados.

Dois homens foram presos na manhã desta sexta-feira (16) suspeitos roubarem um caminhão dos Correios na Alça Viária, na altura do município de Barcarena, no nordeste do Pará. De acordo com a Polícia Militar, os materiais que estavam sendo transportados no veículo foram recuperados.

De acordo com o 14º Batalhão da PM, a ação iniciou na noite de quinta-feira (15), após denúncias anônimas revelarem que uma suposta quadrilha estaria escondida na mata com o objetivo de saquear um comboio dos Correios que iria passar pelo trecho do Km 54 da Alça Viária. Os agentes foram ao local e identificaram os suspeitos. Durante a abordagem houve troca de tiros com suspeitos, que fugiram para a mata.

Já na manhã desta sexta (16), um homem, que teve sua motocicleta roubada pelos suspeitos, compareceu até 14° BPM e registrou um Boletim de Ocorrência. De acordo com a vítima, ele foi mantido em cárcere privado e seria usado como piloto de fuga por eles, que desistiram do plano ao saberem que equipes da Polícia Militar estavam cercando a área.

Após o depoimento, a PM conseguiu localizar o esconderijo dos suspeitos. No local, foram encontrados armas e diversos objetos que haviam sido roubados pelos criminosos.

