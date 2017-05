Polícia prende quatro homens, dois adolescentes e uma mulher em Santarém

Dentre as apreensões, estão 48 trouxas de substância entorpecente, cinco munições calibre 38 e três calibre 32.

Após denúncia de tráfico de entorpecentes no município de Santarém, quatro homens, dois adolescentes e uma mulher, foram presos no bairro Santarenzinho, na travessa Ipojucan, na manhã de hoje (9). Na operação conjunta entre as Polícias Militar e Civil, foram apreendidos 48 trouxas de material que, de acordo com o 3º Batalhão da PM é possivelmente pasta base de cocaína; cinco munições calibre 38 e três calibre 32; quatro aparelhos celulares; sacolas plásticas e R$40.

Os acusados foram conduzidos para a Unidade Integrada ProPaz (UIPP) Alvorada e estão à disposição da Justiça.

Fonte: G1 PA.

