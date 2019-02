Polícia prende quatro pessoas suspeitas por crime de motivação agrária em Altamira, no Pará

Polícia prende quatro suspeitos de crime por motivação agrário em Altamira, sudoeste do Pará — Foto: Polícia Civil

Três suspeitos são acusados de invadir, destruir e fazer refém em uma propriedade rural. O quarto foi preso em flagrante por porte ilegal de uma espingarda e munições.

A Polícia Civil divulgou nesta quinta-feira (7) a prisão de quatro homens suspeitos de cometer crime por motivação agrária em Altamira, sudoeste do Pará. A operação que cumpriu três mandados de prisão ocorreu na quarta-feira (6). Um homem foi preso em flagrante por porte ilegal de arma e munições.

De acordo com as investigações da Polícia Civil, três dos presos são suspeitos de invadirem uma propriedade rural que fica localizada às margens do rio Iriri. Durante a invasão, os suspeitos fizeram reféns, incendiaram a sede, destruíram estruturas ao redor da residência e ainda levaram os reféns pelo rio e os deixaram a alguns quilômetros de distância da propriedade.

Ainda segundo a Polícia, os crimes foram motivados por disputa de posse de terras. Três homens foram presos devido ao cumprimento de mandado de prisão e uma quarta pessoa foi presa por estar portando uma espingarda calibre 28 e munições. Todos foram encaminhados para a Delegacia de Altamira.

Por: G1 PA — Belém

