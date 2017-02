Polícia prende segundo envolvido no latrocínio de analista judiciário no PA

O suspeito foi preso nesta segunda-feira (13), em Abaetetuba.

Vítima foi morta ao reagir a assalto no dia 5 de janeiro deste ano.

A Polícia Civil prendeu homem de 23 anos suspeito de matar o analista judiciário Pietro Ricardo Oliveira Vanetta, 29 anos, dentro da casa da vítima, na passagem Mac Dowell, bairro de Nazaré, em Belém. O suspeito foi preso nesta segunda-feira (13), em Abaetetuba, nordeste do Pará. A vítima foi morta ao reagir a assalto no dia 5 de janeiro deste ano.

O suspeito foi encontrado por uma equipe de policiais civis da Divisão de Homicídios escondido na casa de familiares, no bairro São Sebastião, periferia do município. Segundo a polícia, ele confessou participação no crime, mas nega ter sido o autor do disparo que matou Pietro Ricardo.

Para o delegado Fernando Bezerra, responsável pelo inquérito policial, todos os indícios apontam que foi o supeito preso o autor do disparo. Além dele, está preso um segundo suspeito de envolvimento, de 28 anos, que teria conduzido o táxi usado na fuga dos assaltantes. Outros dois envolvidos no latrocínio estão identificados, mas ainda permanecem foragidos.

Ele foi conduzido para a sede da DH, em Belém, para ser ouvido em depoimento. A polícia informou que segundo ele, o crime foi premeditado dois dias antes. “A casa da vítima foi monitorada pelos assaltantes desde o dia 3 e no dia 5 resolveram entrar no local para praticar o assalto”, explica o delegado. Agora preso, o acusado vai ficar recolhido em uma unidade do Sistema Penitenciário à disposição da Justiça.

