Polícia prende suspeito de ameaçar divulgar fotos íntimas de mulher no PA

Um homem foi preso nesta quarta-feira (23), em Belém, suspeito de ameaçar divulgar fotos íntimas de uma mulher com quem ele manteve um relacionamento virtual. Segundo a Polícia Civil, o homem também tentou extorquir a vítima.

Os dois envolvidos tiveram um relacionamento virtual por cerca de dois meses e, durante esse tempo, a vítima chegou a enviar fotos íntimas para o suspeito. A mulher, que prefere não se identificar, conta que passou a ser ameaçada quando decidiu terminar o relacionamento.

Um aplicativo de troca de mensagens pelo celular registrou as mensagens enviadas pelo suspeito. “Vou fazer tu te arrepender. Eu tive um prejuízo de R$ 850. Tu vais pagar isso também. Tô com raiva. Me sentindo usado”, dizem as mensagens enviadas para a vítima. “13h30 se não estiver tudo resolvido vou começar a distribuir as cópias”, ameaçou o criminoso.

“Ele me disse que eu não poderia terminar com ele, que eu teria que manter relação ao vivo e não mais virtual. E me disse que eu tinha que ir na casa dele na mesma hora, manter relação sexual com ele e ainda levar R$ 850 em dinheiro”, relata a vítima.

A mulher procurou a Polícia Civil e denunciou o caso. “As pessoas tem que saber que, no bate-papo, você não sabe quem tá atrás de você. Na internet a gente não conhece ninguém, a gente só sabe o que ele quer que a gente saiba”, disse a vítima.

O suspeito é natural do Rio Grande do Sul e foi preso em flagrante. “Ele cometeu um crime que a gente conhece no meio virtual como ‘cyber extorsão’, motivada por vingança pornográfica, já que um dos motivos, além da vantaem econômica, foi ela não ter ficado com ele”, explica a delegada Vanessa Lee.

A delegada alerta ainda para a atuação de criminosos na internet. “Atualmente as mulheres são a principal vítima desse crime. Esse medo dessa repercussão social e econômica que aquela publicação vida social pode causar na vida dela”, diz a delegada.

