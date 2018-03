Polícia prende suspeito de atear fogo em viatura em Curuá; vingança foi motivação do crime

Viatura da Polícia Civil estava estacionada ao lado da delegacia quando foi incendiada (Foto: Divulgação) – Jovem foi preso dentro da delegacia e disse que ajudou outra pessoa na ação criminosa que aconteceu na madrugada de quarta-feira (21).

Após investigações, um jovem foi preso suspeito de participação no incêndio de uma viatura da Polícia Civil em Curuá, no oeste do Pará, ocorrido na madrugada de quarta-feira (21). O mandado de prisão foi cumprido na quinta-feira (22), dentro da delegacia do município. De acordo com o delegado Thiago Mendes, durante o depoimento o jovem confessou que ajudou outra pessoa na ação e tudo foi motivado por vingança.

Ainda segundo o delegado, uma denúncia anônima levou os policiais até o suspeito. Inicialmente, as informaçoes apontavam Eldo Pinheiro Sarmento como mandante.

Ao ser encaminhado à delegacia, o jovem contou como a ação aconteceu. “Ele disse que deu apoio com a motocicleta. Eles compraram o combustível e o Darlisson [outro suspeito] estava na garoupa. Eles estacionaram a moto na frente da delegacia e o Darlisson desceu, ateou fogo e saíram em fuga”, disse o delegado.

Com o depoimento do suspeito e de testemunhas, imagens do circuito de câmeras de segurança das proximidades da delegacia, o delegado solicitou à Justiça o mandando de prisão preventiva, que foi expedido e cumprido na mesma hora.

De acordo com o delegado Thiago Mendes, Eldo disse que o incêndio foi uma forma de vingar a morte de um amigo. “O amigo deles foi morto no domingo e, segundo ele [Eldo], a polícia não tinha capturado a tempo o homicida, e quiseram se vingar da polícia, resolvendo tocar fogo na viatura. Essa foi a justificativa que eles apresentaram aqui”, disse.

Ao G1, a Polícia Civil informou que o homicídio citado no depoimento do jovem está quase concluído, faltando apenas cumprir o mandado de prisão preventiva do suspeito de ter cometido o assassinato.

As investigações continuam para localizar e prender o segundo integrante da ação que incendiou a viatura. O mandado de prisão preventiva já foi solicitado à Justiça.

Nesta sexta-feira (23), Eldo será encaminhado à delegacia de Alenquer, onde aguardará a transferência para a Penitenciária Agrícola Sílvio Hall de Moura, em Santarém.

Por G1 Santarém, PA

