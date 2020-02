Polícia prende suspeito de integrar quadrilha especializada em assalto a bancos no Pará

Segundo investigações, a ação mais recente foi no fim do último mês de janeiro em Ipixuna do Pará, sudeste do estado.(Foto:Reprodução)

A Polícia do Pará prendeu um suspeito de integrar quadrilha especializada em assalto a bancos. A informação foi divulgada em entrevista coletiva nesta quarta (5) em Belém. Segundo as investigações, a ação mais recente do grupo foi no fim do último mês de janeiro em Ipixuna do Pará, no sudeste do estado.

Os policiais recolheram fuzis, coquetéis molotov, munições e parte do dinheiro roubado em uma casa na zona rural de Ipixuna. As apreensões foram feitas depois da prisão que ocorreu na rodovia BR-010.

Na última semana, quase 20 criminosos invadiram uma agência bancária do município. O delegado geral Alberto Teixeira disse que o suspeito “tem total envolvimento, seja na articulação, levantamento e ação propriamente dita”.

A ação do grupo aterrorizou moradores da cidade durante a madrugada. Os assaltantes explodiram um cofre, três caixas eletrônicas e dispararam muitos tiros. Duas caminhonetes foram usadas para fugir e levar 25 reféns em cima dos carros. As vítimas foram libertadas a cerca de 10 km do local do ataque. Na fuga, os bandidos espalharam objetos de metal na estrada para dificultar o trabalho dos policiais. A agência bancária continua fechada.

A Polícia informou que segue com as buscas para localizar e prender o restante dos criminosos e disse que o grupo planejava praticar um novo assalto a banco no estado, usando armamento apreendido. Ainda segundo os investigadores, o suspeito planejou e executou pelo menos outros seis assaltos a banco, em 2019.

