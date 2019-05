Polícia prende suspeito de mandar matar ex-miss no Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Além disso, de acordo com a Polícia, o suspeito desconfiava que ela seria informante da polícia, o que não foi confirmado. Os investigadores afirmam que ainda estão tentando identificar outros envolvidos no crime.

Quando o crime ocorreu, o suspeito era detento do Complexo Penitenciário de Santa Izabel, mas sua pena havia progredido do regime fechado para o semiaberto. Logo após a mudança, ele fugiu e era considerado foragido desde janeiro de 2019.

