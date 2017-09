Polícia prende suspeito de matar advogada em São Félix do Xingu

Segundo a Polícia, o suspeito confessou o crime. A advogada Dilamar Martins da Silva estava desaparecida desde a última quarta-feira, 20.

A Polícia Civil prendeu em flagrante jovem de 18 anos, na manhã desta segunda-feira (25). Segundo a Polícia, ele é confessou o assassinato da advogada e fazendeira Dilamar Martins da Silva, em São Félix do Xingu, sudeste do Estado. Ele foi preso por no momento em que tentava fugir do município. O corpo da advogada foi encontrado no domingo (24) em uma fazenda da cidade, mas de acordo com a Ordem dos Advogados de Tucumã, a vítima estava desaparecida desde a última quarta-feira (20).

O corpo da vítima foi encontrado por um trabalhador da propriedade, distante cerca de 50 metros da sede da fazenda. As investigações começaram ainda no domingo (24). Segundo a Polícia Civil, o suspeito foi autuado em flagrante pelo crime de homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Em depoimento, o preso confessou o crime. Ainda de acorodo com as informações da Polícia, o jovem alegou que matou a vítima porque ela estaria o perseguindo, colocando veneno em sua comida, e não teria pago pelos serviços que ele havia prestado como diarista na fazenda de propriedade da vítima.

Dilamar tinha registro na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Goiás, mas não atuava como advogada há mais de dez anos. Ela morava em São Félix do Xingu, onde era proprietária de fazendas.

Segundo informações repassadas pelo delegado Pedro Andrade, a vítima foi morta no dia 20 e o corpo queimado no dia seguinte. As investigações apontam que o crime teria sido resultado de um desentendimento entre o assassino e a vítima. O suspeito trabalhava para a vítima prestando serviços gerais de limpeza e manutenção da fazenda.

Transtornos mentais

O suspeito detido nesta quando se preparava para fugir da cidade em uma embarcação com destino a outra propriedade rural. O corpo foi removido para o Centro de Perícias Científicas de Marabá para a perícia. No local do crime, foi apreendido o objeto que teria sido usado no crime, uma enxada.

De acordo com a Polícia, o acusado apresenta visíveis sinais de transtornos mentais. Ele alegou que a vítima estaria lhe perseguindo e não o de deixava sair da fazenda. Em depoimento, ele disse que por esse motivo resolveu matar a vítima a golpes de enxada e facão; e que em seguida, arrastou o corpo para uma área onde o queimou usando pneus.

Segundo o delegado Pedro Andrade, o jovem agiu sozinho e fugiu sem levar nada da casa da vítima. Após a autuação, ele permanecerá recolhido na delegacia do município à disposição da Justiça.

Fonte: G1 PA.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...