Polícia prende suspeito de matar e enterrar mulher em terreno baldio em Santarém

Segundo investigações, homem foi visto com a vítima na sexta-feira (5) em um bar quando ela foi vista pela última vez. Suspeito nega participação no crime.

Homem foi preso nesta quarta-feira (10) no bairro Nova República (Foto: Bena Santana/Rádio 94 FM)

A polícia prendeu na manhã desta quarta-feira (10) o principal suspeito de matar e enterrar a jovem Josiane Batista de Oliveira, 25 anos, que estava desaparecida desde a sexta-feira (5). O homem foi a última pessoa vista com a vítima em um bar. O suspeito nega participação no crime.

De acordo com informações da polícia, o suspeito tinha um envolvimento amoroso com a vítima. O homem cumpria pena por roubo e homicídio na penitenciária de Santarém, onde recebia visitas de Josiane. Ele saiu do presídio na quarta-feira (3) e foi a última pessoa vista com Josiane.

Em entrevista à TV Tapajós, Cleonildo Silva Viana negou a autoria do crime e informou que está sendo preso injustamente. “Eu não fiz isso. Conheço ela sim, ela chegou a me visitar no presídio, mas não fui eu que fiz isso”, disse.

Josiane Batista de Oliveira, de 25 anos foi encontrada morta e enterrada em um terreno baldio no bairro Vitória Régia na terça-feira (9). De acordo com informações da polícia, a jovem tinha um ferimento na cabeça. Os familiares informaram que Josiane estava desaparecida desde a sexta-feira (5) quando foi vista pela última vez em um bar com um homem com quem a jovem tinha um relacionamento amoroso.

O corpo da jovem foi encontrado por uma moradora que percebeu a presença de urubus na área e foi verificar do que se tratava quando se deparou com uma cova rasa e uma das pernas da vítima exposta.

