Polícia prende suspeito de ser mandante da morte de empresário Amintas Pinheiro

Antônio Silva Cordovil, o “Tonico”, foi preso em um apartamento na cidade de Fortaleza, no Ceará.

Amintas Pinheiro foi morto na avenida Centenário m Belém.— Foto: Arquivo Pessoal

O suspeito de ser o mandante da morte do empresário Amintas Pinheiro, assassinato a tiros em Belém, foi preso na noite desta segunda-feira (20). De acordo com a Polícia Civil, Antônio Silva Cordovil, o “Tonico”, foi preso em um apartamento na cidade de Fortaleza, no Ceará. O homem foi o sexto envolvido na morte do empresário preso pela Polícia.

O empresário Amintas Pinheiro foi atingido por vários disparos enquanto chegava em sua residência. Segundo a Polícia, a vítima ainda foi socorrida e levada a um hospital particular, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O empresário era marido da deputada estadual Nilse Pinheiro.

“O caso está praticamente elucidado, com os principais participantes presos. Conseguimos realizar a prisão mesmo diante da pandemia e da dificuldade de locomoção”, explicou o Delegado-Geral do Pará, Alberto Teixeira.

Antes de Tonico, cinco pessoas já haviam sido presas por envolvimento no crime. A primeira ocorreu ainda em fevereiro. Elenilson Ramos Farias, conhecido como “Loirinho”, foi preso no distrito de Icoaraci, em Belém. Ele participou do crime dirigindo o veículo que levava os demais acusados. O carro de Max Sousa da Silva, utilizado na ação, já foi apreendido, e Max está preso.

A terceira prisão foi de Anderson Lima Pacheco, o “Pelado”, acusado de ser o executor da vítima. Em seguida, a Polícia prendeu Lucas Araújo e Souza, o “Bulldog”. Ele é suspeito de pilotar uma das motos que atuou na fuga de Pelado. A moto de Lucas, utilizada no crime também foi apreendida.

A quinta prisão foi de Tiago Francisco Silva foi detido no município de Igarapé-Miri, na região do Tocantins. Ele também teria atuado como piloto de fuga no crime.

