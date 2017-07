Polícia prende suspeito matar o prefeito de Breu Branco, Diego Kolling

Operação realizada nesta sexta-feira (28) cumpriu mandado de prisão contra o suspeito no Pará. Crime aconteceu no dia 16 de maio de 2017.

A Polícia Civil prendeu na manhã desta sexta-feira (28) um homem apontado pelas investigações como o autor dos disparos que resultaram na morte do prefeito de Breu Branco, Diego Kolling (PSD), conhecido como Alemão. A polícia ainda não revelou detalhes da prisão, que ocorreu durante uma operação para cumprir mandados referentes às investigações do crime.

O assassinato aconteceu no dia 16 de maio de 2017. Diego Kolling, prefeito da cidade de Breu Branco, no sudeste do Pará, foi morto enquanto andava de bicicleta na companhia de amigos em um trecho da rodovia PA-263, que liga Tucuruí a Goianésia do Pará.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (Segup), o próprio delegado geral da Polícia Civil, Rilmar Firmino, coordena a operação de cumprimentos de mandados de prisão, buscas e apreensão e condução coercitiva, quando a pessoa é levada para depor. Ao todo, 40 policiais, entre civis e militares, participam das ações tanto área urbana quanto na zona rural de Breu Branco.

A previsão é que os presos sejam encaminhados à cidade vizinha de Tucuruí e lá cheguem por volta das 9h. Ao longo da manhã, a Polícia Civil deve divulgar detalhes da operação, assim como o resultado final da operação iniciada ainda na madrugada desta sexta-feira.

Prefeitos assassinados no Pará



Três prefeitos no sudeste do estado foram assassinados desde 2016. O caso mais recente, que gerou comoção na região, foi o assassinato do prefeito de Tucuruí, Jones William da Silva Galvão (PMDB), de 42 anos, no último dia 25 de julho. De acordo com a polícia, no momento do crime o prefeito visitava obras de recapeamento da estrada de acesso ao aeroporto. Era por volta de 16h quando dois homens em uma moto passaram no local e dispararam contra o prefeito.

Segundo relatos recebidos pelo delegado Sandro Rivelino, titular da Superintendência da Polícia Civil de Tucuruí, foram vários tiros de pistola calibre ponto 40. A vítima ainda chegou a ser socorrida e levada para o Hospital Regional de Tucuruí, mas não resistiu e morreu.

Policiais da capital chegaram no mesmo dia do crime a Tucuruí. As investigações são realizadas por uma equipe de policiais civis da Divisão de Homicídios de Belém, sob coordenação do delegado Eduardo Rollo. A Polícia Militar, por meio do Comando de Missões Especiais (CME), está com policiais militares em apoio às guarnições do município para reforçar o policiamento na cidade e auxiliar o trabalho investigativo. A polícia fez um retrato falado de um dos suspeitos, baseado nos depoimentos de duas testemunhas.

Em janeiro do ano passado, o prefeito de Goianésia do Pará, João Gomes da Silva (PR), o “Russo”, foi morto a tiros enquanto estava dentro de um velório no centro da cidade. Ele tinha 62 anos e ocupava o cargo desde 2013.

Segundo a polícia, a morte do prefeito teria sido encomendada pelo vereador José Ernesto da Silva, o Zé Ernesto, que foi o mandante do crime por motivos políticos: ele planejava concorrer ao cargo municipal, mas João Gomes era cotado para a reeleição.

Outros suspeitos de terem participado da morte são Benedito Peres Campelo e o filho dele, Kleberson Deibe Campelo, que seriam os executores. O intermediário na contratação dos executores seria conhecido como Chicão.

Dos quatro suspeitos está preso Benedito Campelo. Kleberson e Chicão estão foragidos, e Zé Ernesto foi assassinado em fevereiro de 2016 por dois homens – identificados como Murilo e Nego Bala – que também foram presos.

Diego Kolling, de 34 anos, foi o segundo prefeito assassinado na região. No dia 16 de maio o prefeito da cidade de Breu Branco foi morto enquanto andava de bicicleta. Por volta de 7h30, a vítima recebeu um tiro no lado direito do peito e chegou a ser socorrido e encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade, mas não resistiu aos ferimentos.

Fonte: G1 PA.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...