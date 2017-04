Polícia prende suspeitos com notas falsas de real, em Altmira

De acordo com a Polícia Militar, um homem e mais três pessoas estavam em um carro no Terminal Rodoviário, quando foram abordados pelos policiais. Com eles, foram encontradas cinco notas falsas de R$ 100,00 e duas de R$ 20,00.

A Polícia prendeu quatro pessoas nesta sexta-feira (21), em Altamira, no sudoeste do Estado. Eles estariam passando notas falsas de real.

