Polícia prende suspeitos de assaltar agência lotérica no município de Bonito, PA

Dois homens foram presos após perseguição policial na rodovia BR-316. Um dos detidos havia fugido do CRPP I de Santa Izabel do Pará no dia 11 de junho, segundo a Polícia Civil.

Policiais prenderam nesta terça-feira (20) dois homens suspeitos de envolvimento no assalto a uma agência lotérica no município de Bonito, no nordeste do Pará. Segundo a Polícia Civil, um dos detidos estava foragido do sistema penal após participar da fuga em massa ocorrida no dia 11 de junho no Centro de Recuperação Penitenciário do Pará I (CRPPI), no Complexo Penitenciário de Santa Izabel do Pará.

Segundo a polícia, vários homens armados invadiram a agência por volta de 13h de segunda-feira (19). Após renderem funcionários e clientes, os assaltantes levaram uma quantia de dinheiro não revelada.

Equipes das Polícias Civil e Militar foram acionadas e fecharam o cerco aos assaltantes na vila Santo Antônio do Prata, na zona rural do município de Igarapé-Açu. O grupo trocou tiros com os policiais e fugiu do local, deixando um dos carros usados no assalto.

Na madrugada desta terça, os policiais identificaram um táxi que estaria sendo usado para dar fuga a integrantes do bando. O veículo foi perseguido na rodovia BR-316 e os ocupantes foram presos. Parte do dinheiro roubado da lotérica foi recuperado.

A dupla foi autuada em flagrante na delegacia de Igarapé-Açu pelos crimes de roubo qualificado, associação criminosa e resistência à prisão. Eles já estão à disposição da Justiça.

Fonte: G1 PA.

