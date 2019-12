Polícia prende suspeitos de envolvimento na morte de empresário no nordeste do Pará

Eles teriam invadido uma chácara localizada em Inhangapi, na noite desta sexta-feira (27). O dono do sítio, Antônio Cavalcante, morreu durante a ação criminosa.

As Polícias Civil e Militar prenderam dois homens suspeitos de envolvimento na morte de um empresário no nordeste do Estado. A prisão aconteceu na tarde deste sábado (28).

Eles teriam invadido uma chácara localizada no município de Inhangapi, na noite desta sexta-feira (27). O dono do sítio, Antônio Cavalcante, empresário que atua em Castanhal, morreu durante a ação criminosa.

A Polícia Civil continua realizando diligências na região para prender outros suspeitos de envolvimento no crime.

Por G1 PA — Belém

29/12/2019 13h17

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...