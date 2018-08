Polícia prende suspeitos e apreende armas na operação Dejavu, no sudoeste do Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A Polícia Civil prendeu na quarta-feira (15) cinco pessoas e apreendeu 13 armas na operação Dejavu, realizada na Gleba Bacajaí Assurini, entre Altamira e Senador José Porfírio, no sudoeste do Pará.

