Polícia prende suspeitos por tráfico de drogas em Itaituba, no Pará

No quintal da casa foram encontradas uma vasilha com 131,1 gramas de crack, 45,1 gramas de cocaína, 46,7 gramas de maconha e uma balança de precisão.

De acordo com a Policia Militar, uma equipe realizava ronda pelo distrito de Moraes de Almeida quando notaram atitude suspeita de dois homens que estavam e um bar. Eles jogaram uma bolsa no chão e se afastaram após perceberem a aproximação dos policiais.

Polícia Militar prende suspeitos por tráfico de drogas em Itaituba, sudoeste do Pará — Foto: Polícia Militar do Pará

