Policia prende traficantes com drogas dentro de bonecas em Novo Progresso

Após investigação da Policia, foi possível chegar até os traficantes, que foram pesos em flagrante.

Em operação conjunta [policia civil e militar] , foi preso na noite desta quinta-feira(19) ,os dois suspeitos de trafico; Rodrigo Ferreira e Claudiomiro Fernandes, no Bairro Santa luzia em Novo Progresso.

Eles foram presos em flagrante dentro de uma residência de posse de duas bonecas recheadas com porções de maconha pronta para comercialização.

A policia investiga a possibilidade de um deles ser integrante da facção criminosa CV [Comando Vermelho], grupo criminoso de alta periculosidade.

