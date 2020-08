Polícia prende traficantes e apreende armas e maconha no Pará

Plantação de maconha foi encontrada pela Polícia Militar em dois terrenos diferentes. |Foto: Polícia Militar/Divulgação

Duas pessoas suspeitas de tráfico de drogas foram presas e mais de 2.700 pés de maconha foram apreendidos durante uma operação do Comando de Policiamento Regional IX (CPR IX), realizada no município de Moju, no nordeste paraense, que iniciou na madrugada da última segunda-feira (10).

Durante a operação também foram apreendidas três armas de fogo, uma motocicleta e objetos utilizados para o plantio e cultivo da erva.

Por meio do setor de inteligência do CPR IX, os militares descobriram que alguns terrenos da comunidade Boa Esperança estavam sendo usados para o plantio irregular da maconha. De acordo com o levantamento, duas localidades da zona rural de Moju estariam sendo utilizadas.

Armas e objetos apreendidos

Os militares do Grupamento Tático Operacional (GTO), 8ª Companhia Independente de Polícia Militar (8ª CIPM), Policiamento Rural e Guarda Municipal montaram um esquema de atuação para chegar até o local. O primeiro plantio foi encontrado no KM 50 da Vicinal VII.

Os agentes apreenderam cerca de 500 pés de maconha, além de uma quantidade que precisou ser incinerada no local. Dois homens foram presos suspeitos de tráfico de drogas. A PM apreendeu ainda três espingardas, uma motocicleta, sementes da erva, foices e outros objetos.

Na outra localidade, próximo ao Rio Acará, foram apreendidos mais de 2.200 pés de maconha. Um caminhão precisou ser usado pela PM para fazer o transporte da plantação. Outra parte também precisou ser incinerada no local, devido a dificuldade no transporte da quantidade expressiva.

Casal é flagrado transando durante balada no interior do Pará

Os suspeitos, que não tiveram a identidade divulgada, foram apresentados juntamente com os pés de maconha, na Delegacia de Polícia Civil do município de Moju, para a realização dos procedimentos administrativos cabíveis.

Com informações da Agência Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...