Polícia prende três e apreendem armas em Rurópolis

Parto do material apreendido com os suspeitos (fOTO:Divulgação)

Polícias Civil e Militar prendem três e apreendem armas em Rurópolis

Suspeitos, segundo os policiais, usariam armamentos para praticar atos ilegais no município

As Polícias Militar e Civil prenderam três pessoas em Rurópolis, sudoeste do Pará, que utilizavam armas de fogo para praticar atos ilegais. Duas armas foram apreendidas.

Um dos suspeitos é José dos Santos Gorgonha, de 46 anos, nascido em Pedreiras no Maranhão. Com ele, um rifle de calibre 22, de fabricação americana. As outras duas pessoas são adolescentes de 15 e 17 anos apontados como autores de assaltos na cidade.

A prisão de José dos Santos Gorgonha foi em flagrante. Uma guarnição da Polícia Militar abordou o acusado em um posto de combustíveis.

Por:Redação Integrada

