Polícia prende três em operação de combate a conflitos agrários em Altamira, sudoeste do Pará

três homens foram presos durante operação de combate a conflitos agrários da Polícia em Altamira, sudoeste do Pará. Os suspeitos foram autuados por porte ilegal de arma e estavam em um acampamento na região Assuriní, área da Gleba Bacajaí na zona rural do município. Foram apreendidas três espingardas de fabricação caseira e munição, além de uma motosserra que seria utilizada para extração ilegal de madeira.

