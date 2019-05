Polícia prende três jovens suspeitos de tráfico de drogas na grande área do Santarenzinho

Dinheiro, papelotes de substâncias entorpecentes e cartões de contas bancárias apreendidos com os suspeitos de tráfico — (Foto: Polícia Militar/Divulgação)

Um adolescente que acompanhava o trio foi apreendido. Com eles a polícia encontrou 14 papelotes de droga.

Após denúncia para o Núcleo Integrado de Operações (Niop) e levantamento do Policiamento Reservado do 3° BPM, Polícia Civil e RP, três jovens foram presos na manhã desta terça-feira (14) e um adolescente apreendido, por suspeita de tráfico de drogas na grande área do Santarenzinho.

Com o quarteto, a polícia encontrou 25 papelotes de substância com característica de pasta base de cocaína, 14 papelotes de substância com característica de maconha, além de 18 cartões de contas bancárias e de crédito, R$ 85 em espécie.

Segundo informações da Polícia Militar, tanto os jovens quanto o adolescentes foram apresentados na UIPP da Alvorada, para os procedimentos cabíveis.

