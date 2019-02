Polícia prende três pessoas acusadas de roubar veículos de concessionárias no Pará

Carro apreendido durante a prisão de três pessoas acusadas de roubar carros de concessionárias no Pará — Foto: Polícia Civil

Eles furtavam e fraudavam os documentos dos carros para serem revendidos no interior do estado. Prejuízo estimado é superior a R$ 270 mil.

A Polícia Civil (PC) prendeu nesta segunda-feira (18) três homens acusados de furto e fraude em veículos novos de concessionárias no Pará. Cinco carros foram recuperados. As prisões a apreensões ocorrem nos municípios de Belém, Castanhal, Santa Maria e Bragança.

De acordo com a Polícia, os criminosos fazem parte de uma associação criminosa especializada em furtar veículos de concessionárias fraudando documentos. Os veículos eram vendidos em estabelecimentos de venda de novos e seminovos na capital e interior do estado. Segundo as investigações, o prejuízo do crime é superior a R$ 270 mil.

Dois acusados estão presos e encaminhados para a Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos Automotivos, que fica na Divisão e Repressão ao Crime Organizado (DRCO) e à disposição da Justiça. O terceiro preso prestou depoimento e depois liberado pela Polícia..

Por G1 PA — Belém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...