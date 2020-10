Polícia prende três pessoas e apreende drogas, dinheiro e moto em distrito de Trairão

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

De acordo com informações, as prisões foram resultado de denúncia anônima que apontava comercialização de entorpecente em uma determinada residência, além de ser um possível refúgio para um foragido da justiça identificado pelo prenome de Luciano, apelidado de “Pitoco”.

Três pessoas identificadas como José Augusto de Abreu, Joseane Melo Paz e Lucas Soares, foram presos no início da manhã desta segunda-feira (12), acusados de tráfico de drogas no distrito de Caracol, em Trairão.

