Polícia prende três por crime ambiental em Tucuruí

(Foto: Polícia Civil/Divulgação) – Três pessoas foram presas em flagrante por contra o meio-ambiente e por associação criminosa no último sábado (2), em Tucuruí, sudeste paraense, durante operação deflagrada pela Delegacia de Conflitos Agrários de Marabá (Deca). Além dos três presos, cinco pessoas foram conduzidas para a Seccional de Tucuruí. Dentre as cinco pessoas, quatro foram liberadas após serem enquadradas por transporte ilegal de madeira e por cortar madeira para fins comerciais.

De acordo com informações da Polícia Civil foram apreendidos três caminhões carregados com madeiras nobres; uma motosserra usada no desmatamento e R$ 6 mil em dinheiro, parte do valor oferecido aos policiais como propina. A abordagem aconteceu por volta de 10 horas deste sábado (2), quando a equipe da Deca, que estava em missão na região de Tucuruí, abordou quatro caminhões. Em três dos veículos, foram encontrados carregamentos de toras de madeiras nobres, como a Castanheira, que tem a extração proibida por Lei.

Ao fazer a verificação dos veículos, os policiais constataram que se tratava de transporte ilegal de madeiras, visto que os motoristas não tinham autorização legal para efetuar o transporte dos produtos florestais. Os três motoristas – Marisvan dos Santos Pereira, Cosme Cerqueira de Moraes e Ocimar Pereira Reis – foram detidos para responder TCO por crime ambiental previsto no artigo 46, da Lei de Crimes Ambientais, de número 9.605/98. O quarto caminhão, que era conduzido por Marcos de Pádua, estava descarregado. Marcos foi apenas ouvido em termo de declarações e liberado posteriormente.

Após a abordagem dos caminhões, segundo o delegado, os policiais civis da Deca de Marabá foram até o local indicado pelos motorista como a área de onde foram extraídas as madeiras nobres. Conforme o delegado, a equipe policial constatou a existência de uma grande área devastada, dentro de um assentamento, na zona rural de Tucuruí. Nessa área, durante a operação, o operador de motosserra Carlos da Silva Costa foi detido e responsabilizado pelo crime de cortar madeira para fins comerciais.

No local, foi preso em flagrante o tratorista Josenildo Cunha para responder pelos crimes de desmatar, degradar e explorar economicamente a natureza e ainda por associação criminosa. Conforme o delegado, os dois – Carlos e Josenildo – eram os responsáveis em extrair castanheiras. No momento da operação, os dois tentaram fugir e foram capturados no matagal.

Por:ORM

