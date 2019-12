Polícia prende trio suspeito de assaltar agencias bancárias no Pará

(Foto:Reprodução) – Com o trio de assaltes foram apreendidos dois fuzis AR-15 e AK-47 e munição.

A polícia prendeu na quarta-feira (18) em Capanema, nordeste do Pará, três suspeitos de envolvimento em assaltos a banco no estado. Com eles foram apreendidos dois fuzis AR-15 e AK-47 e munição. De acordo com a polícia, além de equipamentos que seriam provavelmente, usados em ataques a agências no Pará.

Um dos presos tinha mandado de prisão por tráfico expedido pela justiça do Rio Grande do Norte e o outro estava foragido do sistema penal. Eles eram investigados pela delegacia de repressão a roubos a banco. A polícia reforça que os homens presos hoje não teriam ligação com o assalto recente a agencia do Banpará de Concórdia do Pará. As buscas ao bando que cometeu o crime continuam.

Por G1 PA — Belém

