Policia prende trio suspeito de causar terror em vicinal de Novo Progresso

No WhatsApp , foi perguntado para policia, por qual motivo os presos serem de maiores de idade e as fotos postadas pela polícia eles estão como rosto vedado, até o fechamento desta edição não houve resposta.

Após denuncia a guarnição da Polícia Militar no comando do Cabo Maduro , prendeu três pessoas suspeitos de ameaçarem fazendeiros na vicinal.

You May Also Like