Polícia prende um dos criminosos mais procurados da América do Sul

Conhecido como Galã ou Galant, Elton Leonel Rumich da Silva é apontado como grande fornecedor de drogas para o Comando Vermelho e o PCC – Elton Leonel Rumich da Silva, conhecido como Galã ou Galant, foi preso – Divulgação

Rio – Policiais da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme) prenderam, na noite desta terça-feira, um dos criminosos mais procurados da América do Sul. Conhecido como Galã ou Galant, de 34 anos, Elton Leonel Rumich da Silva, de 34 anos, é apontado como grande fornecedor de drogas do Paraguai para as maiores facções do Brasil, como Comando Vermelho e Primeiro Comando da Capital (PCC).

Ele foi flagrado pelos agentes enquanto fazia uma tatuagem, em um estúdio, em Ipanema, Zona Sul do Rio. De acordo com a Desarme, Elton apresentou um documento falso, mas os policiais já sabiam a verdadeira identidade do suspeito após informações do Setor de Inteligência da Polícia Civil de São Paulo.

Elton é acusado ainda de participar do assassinato de Jorge Rafaat Toumani, em junho do ano passado. Jorge era o ‘chefão’ da fronteira e Elton tinha o objetivo de assumir parte dos negócios no país vizinho. Segundo a polícia, o suspeito utilizava diversos nomes falsos, como Ronald Rodrigo Benites, Oliver Giovanni da Silva, Elton da Silva Leonel, Gallant, Galan e Pakito.

No dia 24 de julho do ano passado, Elton foi alvo de um atentado, teria sido atingido por dois disparos e levado a uma fazenda para se recuperar. Na mesma ocasião, quatro brasileiros foram mortos. O suspeito também foi autuado em flagrante por uso de documento falso.

Presidente do Paraguai elogia ação da Desarme

Após a prisão do narcotraficante, o presidente do Paraguai, Horacio Manuel Cartes, a chefia da DEA (Drug Enforcement Administration) — órgão de polícia federal do Departamento de Justiça dos Estados Unidos encarregado da repressão e controle de narcóticos —, além de policiais de outros estados ligaram e mandaram parabéns para os policiais da Desarme. Nesta manhã, o próprio Cartes encaminhou uma mensagem aos agentes.

Galã está preso em um local não divulgado. Já que as autoridades temem uma possível tentativa de resgate. “Devido ao nível de periculosidade, ele foi levado para um local seguro”, disse o delegado-assistente da Desarme, André Leiras.

Nos últimos dias a Desarme, em parceria com outras instruções de segurança tem feito investigações que já culminou na prisão de dois dos maiores fornecedores de armas para o Brasil. “São golpes duros nessas organizações criminosas. Já que essas pessoas forneciam armas de grosso calibre, munições e até drogas”, lembrou Leiras.

Já o delegado Fabrício Oliveira, titular da Desarme, afirmou que foi uma prisão importante, já que o acusado comandava o tráfico de drogas na fronteira do Brasil com o Paraguai e era o principal responsável por enviar armas, munições e drogas para todo o país. “A prisão dele agora vai dificultar muito, por enquanto, o envio desse material para as comunidades. Mesmo com a dificuldade que a Polícia Civil tem enfrentado, estamos trabalhando e vamos continuar para dar uma reposta a sociedade e aumentar a sensação de segurança. O nosso objetivo é colocar todos esses criminosos atrás das grades”, completou.

Por RAFAEL NASCIMENTO

