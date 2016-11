Polícia prende um dos maiores estelionatários do País e foragido da Justiça do Pará

Antônio Alenquer estava aplicando golpes em Roraima (Foto Divulgação)- Um dos maiores estelionatários do Brasil foi preso na tarde de quarta-feira (09/11) pela equipe da Divisão de Inteligência e Captura – DICAP da Secretaria de Justiça e Cidadania – SEJUC, de Roraima. Trata-se de Antônio Alenquer Pereira Pontes ou “Dr. Pontes”, de 51 anos. Ele é foragido da Justiça do Pará onde responde dezenas de processos por estelionato.

Antônio Alenquer também responde processos na Justiça do Amazonas por estelionato e seqüestro de 14 indígenas. Ele vinha sendo investigado há vários dias pela equipe da DICAP que recebeu informações de que o estelionatário estaria vivendo em Roraima e já havia feito algumas vítimas, quatro delas já identificadas pela Polícia. Em Roraima o estelionatário que é conhecido como “Dr. Pontes” aplicava golpes se passando por Advogado, ludibriando as pessoas com falsa promessa de uma aposentadoria rápida e sem burocracia, exigindo uma quantia de dinheiro para que essa “aposentadoria” fosse efetivada. Ele foi preso por volta das 16h00min no Bairro Jardim Floresta. Encaminhado para a DICAP, Antonio confessou que teve sua vida toda voltada para o mundo do crime, principalmente o “Estelionato” que é sua especialidade, desde os 13 anos de idade.

Antônio Alenquer Pereira Pontes é considerado um dos maiores estelionatários do País e já esteve preso em diversos lugares, principalmente nos Estados do Amazonas e Pará, bem como no Santarém onde aplicou vários golpes. Após a prisão o criminoso foi encaminhado ao Departamento de Operações Policiais Especiais – DOPES da Policia Civil.

DENUNCIA: A DICAP orienta as pessoas que por ventura tenham sido vítimas deste estelionatário que procurem o DOPES para formalizar a denúncia dos crimes praticados por ele em Roraima.

