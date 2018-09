Polícia procura fugitivos de delegacia em Ourilândia

Presos cerraram os cadeados e saíram pela porta da frente de delegacia em Ourilândia do Norte, no Pará. Foto: Reprodução / TV Libera- Detentos foram resgatados por dois homens no domingo

Equipes das Polícias Civil e Militar realizam buscas no município de Ourilândia do Norte, sudeste paraense, para encontrar os quatro detentos que foram resgatados da delegacia da cidade por dois homens armados no último domingo (16).

Os dois homens armados invadiram a delegacia, cortaram os cadeados que dão acesso a carceragem, e libertaram os detentos identificados como Ronaldo de Oliveira Silva, Marcos da Silva Bezerra, Rogério da Silva Barbosa e Weslei Lira de Sousa. A ação aconteceu por volta das 3h da manhã.

Quem tiver informações sobre a localização dos fugitivos, bem como dos homens que deram apoio na fuga, pode entrar em contato com o Disque Denúncia 181. O sigilo é garantido.

Por: Portal ORM

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...